Sturm-Trainer Ilzer: „Wir hatten Stress im Kopf“

Joachim Standfest (Altach-Trainer):

„Eine bittere Niederlage. Wir haben in diesem Spiel aber sehr viel richtig gemacht. Gegen Sturm kannst du nicht alles fertigverteidigen, weil sie auch aus der zweiten Reihe sehr viel Qualität haben. Aber es gab nicht viele Mannschaften, die in letzter Zeit hier in Graz so viele Chancen hatten wie wir. Wir sind am Anfang gut in die Zweikämpfe gekommen, haben die Mitte gut geschlossen. Wie meine Mannschaft nach dem 2:0 zurückgekommen ist, ist unglaublich. In erster Linie gilt es für unsere Mannschaft, uns zu verbessern. Wir haben viele junge Österreicher im guten Fußballalter.“