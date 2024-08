„Babyface“ hätte sich auf Flucht fast umgebracht

Drogen in Papas Keller versteckt

Und er gab derart mit seinem vielen Geld an, dass das Quartett, das ihn schlussendlich überfiel, ihn zuvor auf andere Art ausplündern wollte. Dafür besorgten sie sich heimlich den Schlüssel zum vermeintlichen Drogenlager im Keller des Vaters des 15-Jährigen. Aber sie fanden nichts und überfielen zweimal den Nachwuchs-Dealer, der dadurch selbst Opfer ist. Jetzt sitzt er auch wegen seiner Eskapaden in U-Haft.