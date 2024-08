„Babyface“-Dealer verkauften 186 Kilo Drogen

Die Truppe war „hierarchisch und arbeitsteilig aufgebaut“, wie Barbara Krenn, stellvertretende Leiterin des Kriminalreferats der Linzer Polizei berichtet. Der Kopf war ein 21-jähriger Afrikaner, dahinter kamen ein Portugiese, Afghanen und Türken, teils mit österreichischen Pässen. Sie holten die Drogen in Koffern per Zug aus Deutschland, verstauten sie in Linzer Wohnungen und packten sie dort verkaufsfertig ab.