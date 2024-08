Klauß: „… dann bekommen wir den Ar*** versohlt“

Gerald Scheiblehner (Blau-Weiß-Trainer):

„Es war heute eine grandiose Mannschaftsleistung. Wir haben Pressing-Fußball in Reinkultur gespielt, so wie ich mir Fußball vorstelle. Es war das Ziel, dass wir Rapid beschäftigen. Ein großes Lob an die ganze Mannschaft. Das war eine hervorragende Leistung – und das sage ich nicht oft. Es war schon sehr nahe am perfekten Spiel. Die Spieler haben am Platz gespürt, dass es möglich ist. Alle Tore waren wunderbar. Es war eine Freude zuzuschauen, für mich hätte es noch länger dauern können. Wir stehen viel besser da als in der letzten Saison. Wir bleiben aber am Boden, das gibt aber einen großen Schub für die nächsten Wochen.“