Terrorpläne: U-Haft von Verdächtigen verlängert

Der 19-Jährige mit nordmazedonischen Wurzeln soll sich der Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen und am 7. Juli einen Treueschwur auf den neuen IS-Führer abgelegt haben. Er plante angeblich, am 8. oder 9. August mit einem Pkw und Blaulicht nahe ans Happel-Stadion zu gelangen, um dort Taylor-Swift-Fans zu töten. Am 7. August wurde er festgenommen. Sein Anwalt betont, er sei nicht geständig. „Es dürfte mentale Probleme geben. Er hat womöglich deswegen die Schule abgebrochen. Beim Bundesheer war er untauglich“, so Verteidiger Werner Tomanek.