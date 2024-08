Wem jetzt mehr Wein eingeschenkt werden soll

Den Sitz der VOG in Linz und die Weinkellerei Lenz Moser in Rohrendorf in Niederösterreich trennen 90 Autominuten und stehen sich doch weit näher, als man glauben könnte. Seit 1986 ist der Import-Großhändler aus Oberösterreich der Besitzer des Traditionsbetriebs, der heuer sein 175-Jahre-Jubiläum feiert. „Seither haben wir schon rund 100 Millionen Euro investiert“, erzählt VOG-Vorstand Andreas Pirschl. Das Geld floss in ein neues Presshaus und in Tanks.