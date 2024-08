„Der gesamte Kulturbereich wird davon beschädigt“

Was ist der Unterschied zwischen einem Museum und der LIVA?

Bei der Ars Electronica weiß man, wie viel Geld reingeht, und das geht an die Ars Electronica. Die LIVA ist ein Sammelkonstrukt, wo verschiedene Kulturhäuser drinnen sind. Es gehen mehrere Millionen an die LIVA. Für welches Haus was verwendet wird, weiß niemand.