Zündet gegen Bukarest ein Offensiv-Feuerwerk!

„Zu wenige im Strafraum“

Denn im bisherigen Saisonverlauf konnten die Stürmer lediglich in Person von Kapitän Robert Zulj beim 1:2 gegen Altach anschreiben, beim 2:1 in Hartberg trafen mit Philipp Ziereis und Melaryo Bogarde zwei Defensivspezialisten. Zumal sich immer wieder gezeigt hatte, dass man speziell im letzten Drittel oftmals zu uninspiriert agiert. Wie kann man heute ein Offensiv-Feuerwerk zünden? „Wir haben das letzte Spiel gegen Salzburg aufgearbeitet. Hier sind wir oft nach vorne gekommen, auch in den Strafraum“, sagt Trainer Thomas Darazs, der danach anmerkt: „Aber dort haben wir zu wenig Personen!“ Es gilt, sich von hinten mutiger in die Offensive zu trauen, um im allerletzten Drittel mehr Präsenz zu zeigen!