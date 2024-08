Pitbull attackiert Bub (9) auf Grazer Spielplatz

Erst vor Kurzem sorgte eine brutale Hundeattacke im südsteirischen Tillmitsch für Bestürzung. Diesmal erwischte es einen erst neunjährigen Bub in einer Siedlung beim Grazer Harmsdorfpark. Noch unter Schock beginnt seine Mutter von dem zu erzählen, was am Wochenende geschah: „Ich war oben bei uns in der Küche und hab ein Tiramisu gemacht, während Jan mit seinem besten Freund unten Fußball gespielt hat“, sagt Barbara Jungwirth.