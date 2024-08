„Die anderen wissen schon langsam, wer ich bin!“

Ich bin müde, die Beine sind leer – aber sonst fühle ich mich körperlich sehr gut“, strahlt Valentina Cavallar. Die am Sonntag zum Abschluss der Tour de France Femmes groß aufzeigte, getragen von tausenden Fans beim Debüt der Damen am legendären Alpe d‘Huez als Siebende ins Ziel kam. „Ein cooles Ergebnis“, so die 23-jährige Wienerin, „aber bisschen enttäuscht bin ich schon, dass ich das Tempo mit den Besten am Ende nicht mitgehen konnte“. Am Ende fehlten ihr knapp dreieinhalb Minuten auf die Tagesschnellste Demi Vollering (Hol).