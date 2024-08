Ex-Kicker lässt im Parlament die Fäuste sprechen

Schon als Spieler ein Hitzkopf

Özalan, der mit seiner Ohrfeige für den Eklat sorgte, war schon in seiner Zeit als Profifußballer als Hitzkopf bekannt. Zwischen 2005 und 2007 spielte er für den 1. FC Köln und fiel dort auch mit Tätlichkeiten in Spielen, Handgreiflichkeiten im Training und Kritik an Trainer Christoph Daum auf.