Sportskanonenmachen Werbung für Polizeijob

Kicker wacht in Linz

Benjamin Freudenthaler unterschrieb mit 18 einen Profi-Vertrag beim LASK. Acht Jahre lang war sein Hauptjob Fußballer. Er wechselte dann in die OÖ-Liga und wurde Polizist. Zuletzt arbeitete er in der Linzer Inspektion Landhaus. „Die Arbeit als Fußballprofi war sehr fordernd. Ich suchte nach einem Job, der mich ähnlich erfüllt“, erklärt der 35-jährige Schenkenfeldener, der in der Freizeit passionierter Jäger ist. Freudenthaler kickte für das U-19- und U-20-Nationalteam, mit dem LASK spielte er auch gegen Real Madrid.