Auf Hitze folgen jetzt vielerorts Unwetter

Heißester Tag des Jahres

Unwetterwarnungen mit Gewitter und Hagel gab es auch für Salzburg, Oberösterreich, die Steiermark sowie Tirol. In Niederösterreich, das Stufe Gelb hatte, wurde zuvor noch der bisher heißeste Tag des Jahres gemeldet. In Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha) wurden laut Geosphere Austria 36,9 Grad Celsius registriert. Das war ein halber Grad mehr als der bisherige Wert – 36,4 Grad am 30. Juni an der Wetterstation Wien Innere Stadt.



