Geschlecht und Untätigkeit begünstigen Alzheimer

Ein Team unter der Leitung des Tiroler Psychiaters Josef Marksteiner, der die Abteilung „Psychiatrie und Psychotherapie A“ am Landeskrankenhaus Hallführt, begleitete Patienten in frühen Stadien der Alzheimer-Erkrankung über einen Zeitraum von zwei Jahren. In dieser relativ kurzen Zeit nahmen die durch die Demenz verursachten Beeinträchtigungen bereits deutlich zu, wie die Mediziner feststellten.