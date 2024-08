So schlagen Unternehmen dem ORF ein Schnippchen

Jährliche ORF-Gebühren in Höhe von 12.000 Euro für ein mittelständisches, heimisches Unternehmen: „Kein Einzelfall“, schlug Tirols Wirtschaftskammer-Präsidentin Barbara Thaler nun via „Krone“ Alarm: „Mehrere Tiroler Betriebe mit Zahlungsaufforderungen in derselben Größenordnung haben sich bereits bei der Wirtschaftskammer Tirol gemeldet. Das stellt eine Doppel- bzw. Mehrfachbelastung dar, die absolut abzulehnen ist!“, sagt WK-Präsidentin Thaler.