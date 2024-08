Von Wein bis Gemüse: Hitze ändert Anbau in Wien

In kaum einer anderen Großstadt gibt es so viel Landwirtschaft wie in Wien. Alleine die Wiener Weingebiete umfassen 575 Hektar. Die vom Klimawandel verursachten Extremsituationen wie Hitzeperioden und Trockenheit sowie Starkregen-Ereignisse mit Hagel stellen den Weinbau vor immer größere Herausforderungen. Das bestätigt auch Peter Wolff, der kultige Heurigenwirt aus Neustift am Walde.