Traumläufe, Sensationen und Dramen zum Abschluss

Große Genugtuung

Jakob Ingebrigtsen gelang zuvor die große Genugtuung! Der norwegische Superstar, über 1500 m in Paris als Vierter an einer Medaille vorbei und damit gedemütigt, gewann nach einer taktischen Meisterleistung die 5000 m überlegen in 13:13,66. Nach seinen WM-Titeln über diese Strecke 2022 und 2023 war dies sein erstes olympisches 5000-m-Gold. In Europa war er über diese Strecke in den vergangenen sechs Jahren mit drei Titeln in Folge bei den Kontinental-Titelkämpfen unbesiegt. In Paris 2024 gewann er vor dem Kenianer Ronald Kwemoi (13:15,04) und dem US-Amerikaner Grant Fisher (13:15,13.