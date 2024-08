Medaillenhoffnung Hudson in Quali vor dem Aus!

Victoria Hudson steht in der Qualifikation für das Speerfinale kurz vor dem Aus. Die Europameisterin schaffte nur einen gültigen Versuch auf 59,69 Meter, war damit in der ersten der beiden Qualifikationsgruppen nur Neunte. Damit dürfen in der zweiten Gruppe ab 11.50 Uhr nur drei Athletinnen weiter werfen als sie, damit Hudson im Finale am Samstag dabei ist. Das ist unwahrscheinlich.