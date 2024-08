Marathon: Ersatzmann holt Gold für Äthiopien

Die Zeit spielt beim Marathon in Paris am Sonntag eine untergeordnete Rolle. Es geht nur um die Platzierung, zumal der Kurs einer der schwierigsten in der Geschichte der olympischen Spiele ist. Er weist eine Höhendifferenz von 436 Metern auf – nur in Athen 1896/2004 und in St. Louis 1904 waren in Bezug auf die Höhenmeter die Marathon-Strecken härter. Käme Julia Mayer also mit einer Zeit um die 2:40 und einer Platzierung um 45 bis 50 ins Ziel, wäre dies großartig. Ohnehin ist sie erst die dritte Österreicherin, die sich für einen olympischen Frauen-Marathon qualifiziert hat. Vor ihr gelangen dies nur Eva-Maria Gradwohl 2008 in Peking (57.) sowie Andrea Mayr 2012 in London (53.) und 2016 in Rio (64.).