„Blut gespuckt!“ Drama um Italiens Olympia-Star

Italiens Leichtathletik-Star Gianmarco Tamberi hat unmittelbar vor seinem geplanten Start im Hochsprung-Finale der Olympischen Spiele in Paris für Wirbel gesorgt. Der Olympiasieger von Tokio berichtete via Instagram davon, dass er am Samstag in der Früh erneut eine Nierenkolik erlitten und starke Schmerzen habe. Beim Wettbewerb am Abend im Stade de France scheiterte er dann dreimal an 2,27 m und schied vorzeitig aus.