Was Sturms Titel-Held dem Pechvogel flüsterte

Ausverkauftes Haus in Liebenau, wenn Sturm und Hartberg am Sonntag (17) aufeinanderprallen. Beide Mannschaften legten mit Niederlagen in der Bundesliga los, wer kann erstmals anschreiben? Beim Doublesieger erinnern sich Otar Kiteishvili und Jon Gorenc Stankovic an den letzten Thriller gegen den Außenseiter.