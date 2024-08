Jäger stürzte von Hochsitz fünf Meter in die Tiefe

In fünf Metern Höhe arbeitete der 78-jährige Jäger auf dem Hochsitz, als sich das Unglück ereignete. Er wollte gerade am Top des Hochsitzes ein Brett anschrauben, da verlor der Mann das Gleichgewicht. „Er stürzte circa fünf Meter in die Tiefe und kam in dem steil abfallenden Waldstück, knapp 15 Meter unter dem Hochsitz, zu liegen“, berichtet die Polizei.