Mann schnitt sich mit Motorsäge in den Oberarm

Der fatale Unfall hatte sich bereits am Montagnachmittag in Lermoos ereignet. Gemeinsam mit einem 62-jährigen Einheimischen sei der 44-jährige, im Bezirk Reutte lebende Deutsche mit Holzarbeiten am Parkplatz der Tuftlalm an der Fernpassstraße beschäftigt gewesen, berichtete die Polizei.