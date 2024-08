„Allergeilster Sport!“ So tickt der Medaillenheld

Medaillenheld Jakob Schubert im Video-Portrait: Wie tickt er? Wie sieht ein Trainingstag aus? Warum ist Klettern die „allergeilste Sportart“? Wo trainiert er? Was macht er, wenn er nicht klettert? In diesem – vor Olympia aufgezeichneten (deswegen spricht er hier auch noch über seine Ziele in Paris) – Beitrag gewährt uns Schubert Einblicke in sein Leben.