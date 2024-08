Wenn das eigene Kind in ein Wachkoma fällt

Anfang August starb in Wels (OÖ) eine Frau, die vor sechs Jahren von ihrem Ex-Mann verprügelt worden war. Seit damals lag sie im Wachkoma. Kein Einzelfall, denn alleine in Oberösterreich sind rund 100 Menschen von diesem Schicksal betroffen. In der „Krone“ erzählt eine Mutter ihre Geschichte.