Gähnende Leere und Trauer am Wiener „Swiftie-Baum“

Fans versammeln sich vor „Swiftie-Baum“

„Krone“-Redakteurin Hannah Michaeler begab sich am Donnerstag zum „Swiftie-Baum“ in der Corneliusgasse im 6. Wiener Gemeindebezirk. Dort herrscht Trauerstimmung. „Swifties“ sind mit Tränen in den Augen zu sehen. Unter ihnen Amerikaner, Deutsche. Kinder, Erwachsene, viele junge Frauen trauern um das verpasste Erlebnis. Man spürt jedoch „Zusammenhalt und gegenseitigen Zuspruch“, so Michaeler. Immer mehr Fans strömen herbei.