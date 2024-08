Weißhaidinger nach Finale: „Das war ein Wahnsinn!“

Jetzt ein Kurzurlaub

Aber jetzt denkt er nicht an die WM, sondern an einen kurzen Urlaub. „Olympia hat natürlich viel Kraft gefordert. Jetzt nehme ich erst mal ein paar Tage keinen Diskus in die Hand.“ Dann steht er aber noch das Saisonfinale mit der Diamond League auf dem Programm. Ein Meeting noch in Rom, dann soll das Finale in Brüssel folgen.