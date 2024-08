Polizei musste vor 100-m-Hit Eindringling stoppen!

Seit Tagen ist in Paris darüber gerätselt worden, was der Grund für die circa fünfminütige Verzögerung zum 100-m-Finale der Männer gewesen sein könnte. Zuschauer im Stadion und daheim vor dem TV hatten sich empört, dass nach der (faszinierenden) Lichtershow die schnellsten Männer der Welt vor dem Königssprint so lange hatten warten müssen. Jetzt konnte „Licht ins Dunkel“ der Angelegenheit gebracht werden …