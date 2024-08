„Rennschwung muss ich erst wieder lernen“

Die Zeiten ändern sich eben. In seiner ersten Karriere zählten sommerliche Ausflüge auf die winterliche Südhalbkugel nicht gerade zu den Lieblingsbeschäftigungen von Marcel Hirscher – am Beginn seiner zweiten Laufbahn steigt er am Freitag mit viel Enthusiasmus ins Flugzeug nach Neuseeland: „Ich freue mich darauf zu testen, mich aufs Training konzentrieren zu können. Dass ich das überhaupt machen kann und darf, verdanke ich der großartigen Unterstützung in meinem privaten und beruflichen Umfeld.“