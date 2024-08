Das würde dem LASK die neue Europa League bringen!

MEHR SPIELE!

Beide Bewerbe werden heuer erstmals nicht mehr in Gruppen gespielt. Die jeweils nun 36 statt 32 Mannschaften sind Teil einer Liga. Hin- und Rückspiel gegen drei Gegner gibt’s nun nicht mehr, stattdessen je ein Spiel gegen mehrere Gegner. In der Europa League sind’s damit in der ersten Phase acht Spiele – zwei Spiele mehr als in der Conference League! Die Top-8 der Tabelle sind danach fix fürs Achtelfinale qualifiziert, die Teams der Plätze 9 bis 16 spielen gegen 17 bis 24 Play-off-Duelle, jene der Ränge 25 bis 36 sind ausgeschieden. Ein Abstieg in die Conference League wie bisher ist nicht mehr möglich, die Bewerbe sind in sich abgeschlossen.