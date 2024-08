Warum die Zusatz-Einkommen lebensnotwendig sind

Keine fade Angelegenheit. Sechs Spiele, sechs Siege, 18 Tore, über 50.000 Fans in den Stadien. Die einstige Ausbildungsliga entwickelt sich weiter, umso wichtiger sind aber Erfolge in den nächsten Wochen im Europacup. Zusatz-Einkommen auf den internationalen Bühnen sind lebensnotwendig, um weiter Geld in die heimische Infrastruktur zu investieren.