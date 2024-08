Für Salzburg stehen 30 Millionen auf dem Spiel

Die Champions League ist nicht nur sportlich das Nonplusultra im Klubfußball, sondern auch wirtschaftlich. Wer es in den Hauptbewerb schafft, darf sich über ordentlich „Marie“ freuen. Sturm Graz hat mit dem Meistertitel und dem damit verbundenen Fixticket bereits den Jackpot geknackt. Nun geht es für Salzburg darum, zwei Hürden zu überspringen, damit der Rubel an der Salzach erneut rollt. Rechnet man Startgeld, Klubranking, TV- und Zuschauereinnahmen zusammen, stehen für die Bullen über 30 Millionen € am Spiel. Punkteprämien sind noch gar nicht eingerechnet.