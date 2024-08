Das braune Kanapee in unserer Küche

Es war in einer unglaublich schwülen Sommernacht. Damals gab es auch schon entweder völlig verregnete oder endlos schwüle Sommer. Ich lag im Bett und konnte vor Hitze nicht schlafen. Der Rücken brannte von einem heftigen Sonnenbrand, den ich mir beim Heuen eingefangen hatte. Ich wälzte mich hin und her, während mein Bruder seelenruhig vor sich hin schnarchte. Ich stand auf, schlich die ächzende Holztreppe hinunter zur Küche, gab mir alle Mühe, keinen Lärm zu machen. In der Küche wollte ich ein Geschirrtuch nehmen, es nass machen und dann zur Linderung auf meine glühenden Schulterblätter legen. Ich drehte das Licht nicht an, damit ich niemanden wecken würde. Plötzlich hörte ich ein Atmen. Es war mehr ein Schnauben, denn Atmen. Mir rutschte das Herz in die Hose. Kein Zweifel. Da war jemand in der Küche. Obwohl es stockfinster war, konnte ich einen Schemen auf dem Kanapee ausmachen. Dort kauerte ein wildfremder Mensch und schlief, wie es den Anschein machte. Es roch nach Tabak und Alkohol. Ich wagte nicht, das Küchenlicht anzuknipsen, stahl mich so leise wie möglich davon, kroch zu meinem Bruder unter die Decke und vergaß vor lauter Angst sogar meinen Sonnenbrand. Mein Bruder stöhnte kurz auf, drehte sich um und schnarchte weiter.

Die letzten Meter nicht mehr geschafft

Am Morgen klärte sich die Begebenheit auf. Ich hatte nicht eine Sekunde lang ein Auge zugetan und war deshalb auch der Erste, der in die Küche ging. Dann erkannte ich den Fremden auf dem Kanapee. Es war der „Ziwui“, wie er im Dorf genannt wurde. Ein Holzknecht aus dem Tirolischen, der einige Häuser weiter bei der Waldarbeit mit Haflingerpferden mithalf. Der „Ziwui“ war ein alleinstehender, liebenswürdiger alter Mann mit Vollglatze, einem spitzen Kinn und ebenso spitzer Nase. Er hatte ein Holzbein, das er immer nach zog. Bei ungefähr jedem zehnten Schritt sagte er „Zwiui!“, weshalb er diesen Spitznamen bekommen hatte. Wenn er redete, verstand ich kaum ein Wort. Er nuschelte und hatte keine Zähne mehr im Mund. Aber wenn er von seiner Kindheit in Kössen im Kaiserwinkl erzählte, erkannte man es daran, dass seine wasserblauen Augen zu glänzen begannen. Er hatte unheimliches Heimweh, weshalb er auch oft über den Durst trank. Und so kam es vor, dass er die letzten paar hundert Meter bis zum Nachbarn nicht mehr schaffte, mitten in der Nacht in unsere Küche trat und sich auf das braune Kanapee zum Schlafen hinlegte.