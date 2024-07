Wien Energie hat 598 Mio. Euro auf der hohen Kante

Alle neun Landesversorger zusammen erwirtschafteten laut ihren 2023er-Bilanzen rund 2,48 Milliarden Gewinn. Das bedeutet ein Plus von 1,45 Milliarden, gemessen an den durchschnittlichen Gewinnen vor dem Inflations- und Preisschock ab 2022. Zusammen mit dem Verbund und der OMV betrug der Übergewinn der heimischen Energiewirtschaft sogar über drei Milliarden Euro. Nur 5,8 Prozent davon mussten an den Staat abgeführt werden, was aus Sicht des Momentum-Instituts die „Zahnlosigkeit der Übergewinnsteuer“ belegt.