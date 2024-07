Grüne Welle: So wird Wasser und Energie eingespart

Die andauernde Hitzewelle lässt sich nur schwer aushalten. Die notwendige Abkühlung bekommt man in Wiens Freibädern, die dieser Tage gut besucht sind. Vergangene Woche wurde erstmals die Marke von einer Million Besuchern geknackt. An die Zahlen vom Vorjahr kommt man aber trotzdem nicht ganz heran. Für Bädersprecher Martin Kotinsky liegt das neben einer erhöhten Gewittergefahr und Schlechtwettertagen zu Beginn der Saison vor allem an den Baustellen. Aber diese erfüllen einen wichtigen Zweck: Sie machen die Bäder grüner.