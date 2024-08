Kultverein statt Abstieg – ÖFB-Profi zu „Grünen“?

Zehnmal Meister, damit bis zum Vorjahr mit Paris SG Rekord-Titelträger in Frankreich – und nun ist Saint-Étienne wieder in der Ligue 1 zurück. Dafür will sich der Kult- und Traditionsverein, der in der Aufstiegsrelegation Metz bezwang, verstärken. Mit Muhammed Cham? Der Offensivspieler soll laut französischen Medienberichten bei den „Grünen“ am Radar gelandet sein.