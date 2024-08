Beachvolleyball-Arena beim Eiffelturm evakuiert

Gänsehaut vor Schloss Versailles

Eine richtige Gänsehaut zog es ihm Freitag beim Springreiten vor Schloss Versailles und beim Schwimmen in der La Defense Arena eine Gänsehaut auf: „Beim Springreiten hat Großbritannien ganz knapp gewonnen. Auf dem letzten Reiter lag viel Verantwortung. Er hatte den Druck liefern zu müssen und hat es geschafft. Da konnte ich mich als Sportler sehr gut hineinversetzen. In Kombination mit der Stimmung war das ganz besonders, so wie auch die Atmosphäre beim Schwimmen.“