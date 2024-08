Fall Leon: Freispruch für Papa und was nun?

Die Erleichterung war dem Papa von Leon am Donnerstag im Landesgericht Innsbruck ins Gesicht geschrieben, als es hieß: „Nicht schuldig“ am Mord an seinem sechsjährigen Sohn, der Ende August 2022 in der Kitzbüheler Ache ertrunken war. Drei Tage wurde prozessiert, zig Zeugen vernommen und mehrere Gutachter gehört.