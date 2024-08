Hartberg gegen den LASK – ab 17 Uhr LIVE

Keine Grenze nach oben

In Hartberg soll auch ohne Entrup an die erfolgreiche Vorsaison (Platz fünf) angeknüpft werden. „Wir haben ein wunderschönes Jahr hinter uns, in dem wir uns richtig gut entwickelt haben“, sagte Markus Schopp. Die neue Saison bringe ähnliche Voraussetzungen, auch heuer könne laut dem Trainer wieder Großes passieren. „Jeder setzt sich das Ziel, in die Top sechs zu kommen. Letztes Jahr haben wir das verdient geschafft. Wenn wir auch heuer wieder in dieser Art und Weise auftreten, dann will ich mich nach oben hin nicht eingrenzen.“