Ein Sommer reich an Glücksmomenten

Berge und Seen kommen sich in der World of Mountains & Lakes ganz nah. Als unzertrennliche Kombination schenken sie Familien unzählige Glücksmomente. Etwa bei einem Sprung in das naturreine Wasser des Pressegger Sees. Oder beim Auskosten von unbeschwertem Freiheitsgefühl auf den leicht erreichbaren Gipfeln der Karnischen und Gailtaler Alpen.