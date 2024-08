So viel bietet Barcelona für Spaniens EM-Helden

Der Transferexperte Fabrizio Romano schreibt von einer fixen Ablöse in Höhe von 55 Millionen plus vier Millionen Bonuszahlungen für „leicht zu erreichende Ziele“ – zusätzlich sollen drei Millionen fließen, wenn „schwer zu erreichende Ziele“ geschafft werden, so Romano. Laut dem Italiener dränge Olmo auf einen Wechsel zu Barca, akzeptiere einen Sechs-Jahresvertrag bei den Katalanen.