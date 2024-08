Der Defensivallrounder ist kein Stubenhocker!

Gegen Schottland setzte Werner Gregoritsch den physisch ungemein präsenten Defensivallrounder Justin Omoregie, der in Salzburgs Youth League-Team 2021 mit Leuten wie Adeyemi, Prass, Sucic, Seiwald, Affengruber und Dedic in Liverpool gespielt hatte, erstmals im ÖFB-U21-Team ein. Nach etlichen Verletzungen will der dunkelhäutige Wiener („mein Papa ist Nigerianer, die Mama Polin, eine lustige Mischung“) nun in Hartberg für den fälligen Durchbruch auf großer Bühne sorgen.