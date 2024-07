Wer kann Altachs chronische Torflaute beenden?

Die wenigsten Tore im Grunddurchgang zu schießen, ist die halbe Miete – für den Abstieg. Drei der sechs Teams, die zuletzt absteigen mussten, trafen in den ersten 22 Runden am seltensten. Nur Klagenfurt schaffte es mit weniger als 30 erzielten Treffern in die Meistergruppe. Darum lag der Fokus in Altach vor Beginn der neuen Spielzeit ganz klar auf der Offensive. Die nimmt die „Krone“ unter die Lupe, weiß, wer die „Torgarantie“ hat.