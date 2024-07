Marchand holt sich in Schwimm-Party erstes Gold

Ohrenbetäubende „Allez Leon“-Rufe

Bei der WM 2023 in Fukuoka hatte Marchand den zuvor 15 Jahre bestehenden Weltrekord von Michael Phelps geknackt. Spätestens seit diesem Coup lasteten die Olympia-Hoffnungen der „Grande Nation“ auf seinen Schultern. Die Stimmung bei seinem Rennen erinnerte dann auch an jene in einem Fußball-Stadion. Tausende Fans sangen die französische Nationalhymne. Als Marchand zum Startblock ging, feuerten die Zuschauer ihren Star mit ohrenbetäubenden „Allez Leon“-Rufen an. Später ließ sich der Ausnahmeschwimmer mit erhobenen Armen feiern.