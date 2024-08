Wie Steirer mit diesem Traumfoto NASA begeistert

Seit Mitte Juli sind verstärkt Sternschnuppen am Himmel zu beobachten, in der Nacht auf den 12. August wartet der Höhepunkt des Naturspektakels. Im Fotoeinsatz ist auch der Steirer Michael Kleinburger – der mit einem Traumfoto die NASA beeindruckte und „Krone“-Lesern Tipps gibt, wie man die Perseiden am besten sieht.