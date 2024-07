Herzinfarkt! Samoa-Trainer stirbt bei Olympia

Samoa-Boxer Ato Plodzicki-Faoagali, dem in der Gewichtsklasse bis 92 Kilogramm Medaillen-Chancen zugeschrieben werden, zeigte sich in einer Instagram-Story bestürzt vom Ableben seines Trainers. „Keine Worte können ausdrücken, was ich fühle, aber ruhe in Liebe, Trainer Lionel“.