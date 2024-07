So leicht konnte Frau Ex und Finanzamt hereinlegen

Der Richter am Landesgericht Klagenfurt spricht von einer „plumpen Fälschung“ – trotzdem fiel das Finanzamt darauf herein und überwies jahrelang dem, oder besser gesagt der Falschen Geld, das eigentlich einem anderen zustehen würde. Und so landete eine vierfache Mutter als Betrügerin auf der Anklagebank.