Wortduelle um Finanzloch in Gemeindekassa

Gebühren angehoben

Wie geht es nun weiter? Winden am See untersteht laut Preiner nicht der Gemeindeaufsicht. „Wir arbeiten aber mit den zuständigen Stellen im Amt der Landesregierung zusammen“, sagt er. Was jahrelang unangetastet geblieben ist, wird jetzt angepackt: Damit sich die Gemeindekassa auffüllen lässt, sind die Kanalbenützungsgebühren bereits angehoben worden. „Um zehn Prozent und nicht um mehr als 20 Prozent, so wie die Inflation allein in den vergangenen drei Jahren nach oben geklettert ist“, erklärt der Bürgermeister.