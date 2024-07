Doskozil: „Wir lassen Gemeinden nicht im Stich“

Geld für wichtige Projekte

Diese Form der Sonderförderung sei erstmals in der Geschichte des Burgenlandes. Im Konkreten sollen mit der Extra-Finanzspritze vor allem die Grundstrukturen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens gefestigt werden. Das heißt, das Geld fließt in wichtige Infrastrukturprojekte wie Schulen, Kindergärten, Feuerwehrhäuser oder Gemeindezentren. Auch Sofortmaßnahmen im Zuge der Katastrophenhilfe, die die Beseitigung von Hochwasserschäden an Gemeindeeinrichtungen vorsieht, werden aus dem Sondertopf bedient.