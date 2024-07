Neue Generationengewalt: Kinder schlagen Eltern!

Für viele junge Menschen ist es daheim am schönsten – oder sie können es sich schlichtweg nicht leisten, in eigenen vier Wänden zu leben. Laut EU-Statistik wohnen 17,6 Prozent der Österreicher im Alter zwischen 25 und 34 Jahren noch im Elternhaus. Und so idyllisch das in den meisten Fällen auch klingen mag – für immer mehr Familien beginnt so ein Martyrium, das nicht selten im Gewaltschutzzentrum oder sogar vor Gericht endet.